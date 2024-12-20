Началась отделка внутренних помещений станции «Академическая» Троицкой линии метро

На станции «Академическая» Троицкой линии метро специалисты приступили к архитектурно-отделочным работам, рассказал глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

По его словам, на сегодняшний день на «Академической» ведется устройство основных конструкций станционного комплекса. Строители уложили свыше 20 тысяч кубометров бетона. Также продолжаются работы и в западном вестибюле станционного комплекса. Пассажиры московского метро смогут перейти через западный вестибюль на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков, сейчас специалисты возводят пешеходные переходы и кирпичные перегородки, а также выполняют черновую отделку внутренних помещений станции.

«Академическая» возводится под улицей Дмитрия Ульянова около ее пересечения с Профсоюзной улицей и проспектом 60-летия Октября. Станция будет обеспечена двумя подземными вестибюлями. Сама Троицкая линия метро будет проходить от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро.

В свою очередь глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказывал ранее, что на месте снесенного спорткомплекса «Раменки» в этом году открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

