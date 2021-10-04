Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

Мэр российской столицы Сергей Собянин дат старт движению по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также прилегающей улично-дорожной сети. По словам градоначальника, Северо-Восточная хорда – самый крупный проект в этой сфере, трасса готова уже на 80%.

Запущенный сегодня участок позволит разгрузить действующую магистраль, а также свяжет два этих масштабных проекта. Как уточнил Собянин, при строительстве новой трассы появились два моста через реку Лихоборку, а также два путепровода через линию железной дороги.

Работы начались в апреле 2019 года и закончены на девять месяцев раньше планового срока. По оценке мэра, вся Северо-Восточная хорда может быть введена в эксплуатацию до конца 2022 года.