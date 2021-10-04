Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд
Мэр российской столицы Сергей Собянин дат старт движению по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также прилегающей улично-дорожной сети. По словам градоначальника, Северо-Восточная хорда – самый крупный проект в этой сфере, трасса готова уже на 80%.
Запущенный сегодня участок позволит разгрузить действующую магистраль, а также свяжет два этих масштабных проекта. Как уточнил Собянин, при строительстве новой трассы появились два моста через реку Лихоборку, а также два путепровода через линию железной дороги.
Работы начались в апреле 2019 года и закончены на девять месяцев раньше планового срока. По оценке мэра, вся Северо-Восточная хорда может быть введена в эксплуатацию до конца 2022 года.
Новая дорога протяжённостью около 3 километров проложена параллельно основному ходу Северо-Восточной хорды. Отрезок напрямую связывает 3-й Нижнелихоборский проезд с проездом Серебрякова и далее с самой хордой. Это отменяет необходимость объезда через Ботаническую улицу, Сигнальный проезд, Березовую аллею.
Открытие транспортной связки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд снижает нагрузку на вылетные магистрали - Алтуфьевское, Дмитровское и Ярославское шоссе, северный участок МКАД, а также ряд улиц. Будет улучшено транспортное обслуживание более 730 тысяч жителей восьми районов.
Всего с начала текущего года закончено строительство более 70 км дорог, 29 искусственных сооружений и 17 пешеходных переходов. В планах на ближайшие два года – строительство 188 км дорог, 71 искусственного сооружения и 40 пешеходных переходов.
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