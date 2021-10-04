Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

Мэр российской столицы Сергей Собянин дат старт движению по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также прилегающей улично-дорожной сети. По словам градоначальника, Северо-Восточная хорда – самый крупный проект в этой сфере, трасса готова уже на 80%.

Запущенный сегодня участок позволит разгрузить действующую магистраль, а также свяжет два этих масштабных проекта. Как уточнил Собянин, при строительстве новой трассы появились два моста через реку Лихоборку, а также два путепровода через линию железной дороги.

Работы начались в апреле 2019 года и закончены на девять месяцев раньше планового срока. По оценке мэра, вся Северо-Восточная хорда может быть введена в эксплуатацию до конца 2022 года.

Собянин: В Печатниках будет создан один из крупнейших транспортных узлов столицы

Новая дорога протяжённостью около 3 километров проложена параллельно основному ходу Северо-Восточной хорды. Отрезок напрямую связывает 3-й Нижнелихоборский проезд с проездом Серебрякова и далее с самой хордой. Это отменяет необходимость объезда через Ботаническую улицу, Сигнальный проезд, Березовую аллею.

Открытие транспортной связки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд снижает нагрузку на вылетные магистрали - Алтуфьевское, Дмитровское и Ярославское шоссе, северный участок МКАД, а также ряд улиц. Будет улучшено транспортное обслуживание более 730 тысяч жителей восьми районов.

Всего с начала текущего года закончено строительство более 70 км дорог, 29 искусственных сооружений и 17 пешеходных переходов. В планах на ближайшие два года – строительство 188 км дорог, 71 искусственного сооружения и 40 пешеходных переходов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:МоскваДорогиСобянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры