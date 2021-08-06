Собянин открыл путепровод на участке ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эстакада через ж/д пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца улучшит движение Нижегородского района, района Печатники и ещё ряда районов столицы, сообщает пресс-служба московского правительства.
На открытии объекта градоначальник отметил, что Юго-Восточная хорда является одним из крупнейших дорожных проектов столицы. По его словам, он соединит «Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов».
«Почти 30 км прямого хода, со съездами и заездами - почти 100 км. 50 инженерных сооружений, бессветофорное движение. Такой сложнейший проект, который улучшит движение почти в 20 районах Москвы - по сути дела, это весь юго-восток, - улучшит движение на Третьем транспортном кольце и на МКАД и уберет огромный поток машин, который сегодня двигается в центр города», - пояснил глава Москвы.
Мэр напомнил, что 8 августа в России отмечается День строителя, и, поздравляя работников этой отрасли с наступающим праздником, добавил, что строители досрочно сдали объект к своему профессиональному празднику.
В пресс-службе правительства Москвы рассказали, что в рамках первого этапа было построено 3,1 км дорог и выполнена перекладка 56 км инженерных коммуникаций. В рамках второго этапа строителям предстоит возвести ещё 1,9 км дорог, которые свяжут путепровод с основным ходом будущей хорды в районе ул. Нижняя Хохловка, при этом общая готовность участка ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК составляет 88%. Завершить строительство планируется в 2023 году.
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