Собянин открыл новый путепровод на Белорусском направлении МЖД
Открыто движение по новому путепроводу через пути Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) вблизи станции «Жаворонки».
Пот словам мэра Москвы Сергея Собянина, проект строился совместно с властями Московской области.
«Мы построили Крекшино путепровод и потом договорились, чтобы продолжить соединительную трассу от Киевки (Киевского шоссе) до Можайки (Можайского шоссе), и до Минки (Минского шоссе) сделать жавороновский полноценный путепровод», - сказал Собянин.
Мэр отметил, что путепровод в Жаворонках стал 17 путепроводом в Подмосковье через железнодорожные пути, который был построен или реконструирован за последние годы. Еще шесть путепроводов находятся на стадии проектирования и строительства.
Регулируемый железнодорожный переезд вблизи станции Жаворонки исчерпал свою пропускную способность, сообщила пресс-служба столичной мэрии. В этом районе постоянно возникали автомобильные заторы. Отмечается, что не менее проблемным был и выезд из Жаворонков на Можайское шоссе. Для решения проблемы в 2019 году было решено построить автодорожный путепровод через ж\д пути и реконструировать участок Можайского шоссе в селе Жаворонки.
В начале января Сергей Собянин подвел итоги знаковых для столицы инфраструктурных проектов в 2020 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- ЦБ РФ хочет обязать банки отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней
- Собянин открыл новый путепровод на Белорусском направлении МЖД
- Стали известны условия снятия коронавирусных ограничений в Подмосковье
- Сбербанк станет основным владельцем маркетплейса goods.ru
- СМИ: Ефремов спрятал деньги от семьи перед арестом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru