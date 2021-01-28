Собянин открыл новый путепровод на Белорусском направлении МЖД

Мэр отметил, что путепровод в Жаворонках стал 17 путепроводом в Подмосковье через железнодорожные пути, который был построен или реконструирован за последние годы. Еще шесть путепроводов находятся на стадии проектирования и строительства.

Регулируемый железнодорожный переезд вблизи станции Жаворонки исчерпал свою пропускную способность, сообщила пресс-служба столичной мэрии. В этом районе постоянно возникали автомобильные заторы. Отмечается, что не менее проблемным был и выезд из Жаворонков на Можайское шоссе. Для решения проблемы в 2019 году было решено построить автодорожный путепровод через ж\д пути и реконструировать участок Можайского шоссе в селе Жаворонки.

В начале января Сергей Собянин подвел итоги знаковых для столицы инфраструктурных проектов в 2020 году.



