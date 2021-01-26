Путин и губернатор Подмосковья открыли новую развязку в Химках

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыли движение по транспортной развязке в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе, сообщает «Радио 1».

Глава государства в апреле 2019 года поручил решить вопрос транспортного соединения старых и новых Химок. Местные жители могли добраться из одной части города в другую только по Юбилейному проспекту из-за разделения Химок Ленинградским шоссе и железной дорогой. жители могли добраться из одной части города в другую. В октябре Путин призвал губернатора Подмосковья ускорить реализацию проекта.

Президент поблагодарил главу региона и строителей путепровода, отметив замечательный результат важной для города работы.

«От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что вы реально улучшаете жизнь», – добавил Путин.

Транспортная развязка была построена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рекордные сроки, за год. В январе работа над проектом завершилась досрочно. Общая площадь развязки составила около 40 тысяч м², протяжённость основного хода – 0,8 км с путепроводом длиной 158 м. По основному ходу доступны от 2 до 5 полос движения с расчётной скоростью 70 км/ч. На транспортной развязке установлены светофоры, наружное и архитектурное освещение, обустроены пешеходные зоны. Также в рамках проекта реконструированы улицы Дружбы, 9 Мая и Репина.

Ожидается, что новая развязка улучшит транспортную доступность, и автомобилисты смогут проезжать через Ленинградское шоссе по новой дороге за 15 минут. Ранее путь из одной части Химок в другую в час пик занимал не менее часа, при этом пробки на дорогах достигали 7-9 баллов.

Кроме того, транспортная развязка сделает доступнее промышленную часть города, где располагаются более 1,4 тысяч объектов промышленности и торговли. Благодаря транспортной доступности число рабочих мест увеличится до 28 тысяч.

Как отметил Андрей Воробьёв, работы над путепроводом продолжались и в пандемию. Строители в рамках развития Московского транспортного узла возвели 28 переездов, ещё три будут сданы до конца года.

«Хочу выразить вам слова благодарности за то, что мы можем развивать Московскую область. Без дорог, без инфраструктуры это было бы невозможно», – обратился губернатор к президенту.

На открытии развязки присутствовала также сотрудница АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко» Яна Лопухова, которая в 2019 году от имени коллектива обратилась к Путину с просьбой соединить две части города. Как отметила Лопухова, раньше сотрудники предприятия проводили по часу в пробках. Благодаря новой развязке дорога к НПО «Энергомаш» занимает около 20 минут.

В строительстве путепровода были задействованы около 300 рабочих и 40 единиц техники. По словам прораба АО «Стройтрансгаз» Александра Мануйленко, строители работали в две смены. При этом на участке проводились очень сложные работы, в частности, рабочие передвигали мост с помощью домкратов. Совместными усилиями дорожников и мостовиков удалось завершить строительство быстро и качественно.

Транспортная развязка построена за счёт средств Подмосковья и софинансирования из федерального бюджета. Стоимость строительства составила 2,4 млрд рублей. В текущем году в Московской области планируется завершить возведение ещё 15 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

