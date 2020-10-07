Собянин открыл испытательный комплекс электрооборудования

Универсальный испытательный комплекс электрооборудования для морского флота, созданный корпорацией «ВНИИЭМ», начал работать в Москве. В среду его открыл мэр столицы Сергей Собянин, поздравив работников предприятия с Днем московской промышленности.

Он опроверг устоявшееся мнение о том, что столица не славится промышленностью. По его словам, это «полное заблуждение». Москва - главный промышленно-обрабатывающий центр страны, который производит все, начиная от бытовых приборов и заканчивая автомобилями и космическими аппаратами.

Собянин отметил, что в Москве в промышленности трудятся порядка 700 тыс. человек.