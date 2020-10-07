Собянин открыл испытательный комплекс электрооборудования

Универсальный испытательный комплекс электрооборудования для морского флота, созданный корпорацией «ВНИИЭМ», начал работать в Москве. В среду его открыл мэр столицы Сергей Собянин, поздравив работников предприятия с Днем московской промышленности.

Он опроверг устоявшееся мнение о том, что столица не славится промышленностью. По его словам, это «полное заблуждение». Москва - главный промышленно-обрабатывающий центр страны, который производит все, начиная от бытовых приборов и заканчивая автомобилями и космическими аппаратами.

Собянин отметил, что в Москве в промышленности трудятся порядка 700 тыс. человек.

Предприятиям Москвы предложат перевести на «удаленку» ряд сотрудников

Мэр также сообщил, что День московской промышленности, который в столице обычно широко отмечается, в этом году из-за пандемии коронавируса, пройдет без концертов и прочих массовых мероприятий.

С 5 октября, согласно указу Сергея Собянина, большинство предприятий столицы должны перевести на домашний режим работы 30 процентов своих сотрудников, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПромышленностьСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры