Собянин открыл флагманский центр «Мои документы» на юго-востоке Москвы

Собянин открыл пятый в Москве флагманский МФЦ

В Москве за сутки от COVID вылечились в 2 раза больше горожан, чем заболели

Более 1,6 тысяч административных дел поступило в суды Москвы после акции 23 января

Центр самбо и бокса в «Лужниках» откроется на год раньше

Поезда «Стриж» Петербург - Самара временно не будут останавливаться в Москве