Собянин открыл флагманский центр «Мои документы» на юго-востоке Москвы

Пятый флагманский центр госуслуг «Мои документы» открылся в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы. Он находится в ТЦ «Город» на Рязанском проспекте.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это второй запущенный в этом году флагманский центр. Он отметил, что аналогичный крупный МФЦ должен быть в каждом округе столицы.

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Новые флагманские МФЦ располагаются поблизости от транспортных узлов. В частности, в Нижегородском районе создан один из крупнейших ТПУ, соединяющий и метро, МЦК и пригородное железнодорожное сообщение.

Сейчас в Москве открыты 132 центра «Мои документы», включая 126 районных центров и 5 флагманских, а также Дворец госуслуг на ВДНХ, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В Новой Москве работает 15 территориальных подразделений приёма и выдачи документов.

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