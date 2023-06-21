Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

Мэр российской столицы Сергей Собянин дал старт движению по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра. Речь идёт об участке от Шоссейного проезда до железнодорожной станции второго Московского центрального диаметра «Курьяново».

Как пояснил градоначальник, южное направление МСД на сегодня - основной строящийся транспортный объект. По оценке Собянина, данный проект также один из самых сложных такого рода за всю историю транспортно-дорожного строительства в Москве.

Общая протяженность трассы составляет около 100 километров. В составе объекта - 55 искусственных сооружений в виде эстакад и тоннелей.

Осенью будут готовы два северных участка МСД

При этом Собяин отметил высокие темпы прокладки южного участка МСД – готовность оценивается в 70%. Магистраль будет полностью готова уже к концу лета.

Строительство двух участков южного направления МСД закончено на полгода с опережением графика по контракту. Шестиполосная трасса длиной до 6,5 км, начинается возле пересечения Шоссейного проезда и одноимённой улицы, далее идёт по территории района Печатники вдоль путей МЦД-2 до микрорайона Курьяново.

Сдача в эксплуатацию отрезка дороги даст возможность улучшить транспортное обслуживание юго-востока мегаполиса, где проживают 650 тысяч человек. Это районы Печатники, Люблино, Марьино, Текстильщики.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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