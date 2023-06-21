Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы

Число машин на южном участке МСД после его открытия вырастет до 400 тысяч в сутки

Поезда и система управления готовы к запуску МЦД-3 и МЦД-4

Искусственный интеллект помог московским рентгенологам проанализировать 10 миллионов исследований

На «Яндекс Картах» стали доступны маршруты водного транспорта в Москве

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