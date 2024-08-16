Собянин: Основные работы по подготовке столицы к зиме завершатся к 25 августа

Основные работы по подготовке жилого фонда и объектов города к зимнему периоду в российской столице закончатся к 25 августа. Такие сроки назвал мэр Москвы Сергей Собянин.

Корректность работы оборудования будет проверена на 13 теплоэлетроцентралях, 24 насосно-перекачивающих станциях. Будут также проверены 22 тысячи с лишним тепловых пунктов, станций и малых котельных. Кроме того, работы проводятся на газовых и электросетях, газораспределительных пунктах, а также на других объектах.

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На объектах также будут организованы регламентные работы в рамках подготовительных процедур. По словам градоначальника, уже подготовлены к зимнему периоду аварийные бригады и специализированная техника. Сформирован требуемый запас резервного топлива для ТЭЦ.

Особое внимание специалисты уделяют жилым домам, школам, детским садам, больницам, поликлиникам. Как уточнил Собянин, в многоэтажках завершается плановая замена систем отопления в рамках капитального ремонта.

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ФОТО: РИА Новости
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