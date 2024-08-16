Собянин: Основные работы по подготовке столицы к зиме завершатся к 25 августа

Основные работы по подготовке жилого фонда и объектов города к зимнему периоду в российской столице закончатся к 25 августа. Такие сроки назвал мэр Москвы Сергей Собянин.

Корректность работы оборудования будет проверена на 13 теплоэлетроцентралях, 24 насосно-перекачивающих станциях. Будут также проверены 22 тысячи с лишним тепловых пунктов, станций и малых котельных. Кроме того, работы проводятся на газовых и электросетях, газораспределительных пунктах, а также на других объектах.