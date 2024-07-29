Один из крупнейших мостов в Ленобласти закроют на два года

В сообщении уточняется, что капремонт переправы продлится до 2026 года. За это время планируется разобрать и собрать сооружение заново. Рабочие задействуют временный мост, плавучие краны и почти 1,5 км дороги.

В дорожном ведомстве Ленобласти уточнили, что мосту почти 70 лет.

Сам мост является одним из крупнейших мостов в области и соединяет растущий поселок, рядом же - крупнейший порт. Протяженность моста – 250 метров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

