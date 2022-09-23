Собянин осмотрел ход строительства южного участка МСД

В ходе осмотра работ на объекте он отметил, что здесь ведётся активное строительство, построено больше половины всех объёмов.

«Этот участок в целом пересекает около девяти главных магистралей города Москвы. И, конечно, после запуска окажет серьёзное влияние на транспортную ситуацию не только на юге Москвы, но и в целом на ситуацию в столице», - сказал Собянин.

Генеральный директор компании-подрядчика «МИПСтрой №1» Константин Маслаков, в свою очередь, добавил, что полностью общестроительные работы по тоннелям планируется завершить до конца года, а в 2023 году начнётся благоустройство.

Ранее Собянин заявил, что комплексное благоустройство запланировано на 17 станциях будущих МЦД-3 и МЦД-4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

