Собянин осмотрел ход строительства южного участка МСД

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД будет завершено в 2023 году, сообщает пресс-служба столичного правительства.

У съезда с МСД на Волгоградский проспект появились подпорные стены

В ходе осмотра работ на объекте он отметил, что здесь ведётся активное строительство, построено больше половины всех объёмов.

«Этот участок в целом пересекает около девяти главных магистралей города Москвы. И, конечно, после запуска окажет серьёзное влияние на транспортную ситуацию не только на юге Москвы, но и в целом на ситуацию в столице», - сказал Собянин.

Генеральный директор компании-подрядчика «МИПСтрой №1» Константин Маслаков, в свою очередь, добавил, что полностью общестроительные работы по тоннелям планируется завершить до конца года, а в 2023 году начнётся благоустройство.

Ранее Собянин заявил, что комплексное благоустройство запланировано на 17 станциях будущих МЦД-3 и МЦД-4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваДорожное Строительство
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