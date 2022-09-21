У съезда с МСД на Волгоградский проспект появились подпорные стены
На эстакаде-съезде с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект началось строительство подпорных стен. Как сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов строители приступили к устройству подпорных стен и металлоконструкций пролетных строений.
«Съезд с основного хода Московского скоростного диаметра со стороны Каширского шоссе на Волгоградский проспект в сторону МКАД построен на 40 процентов», – уточнил Загрутдинов.
Эстакада возводится в рамках строительства южного участка скоростного диаметра от улицы Грайвороновская до Шоссейной. Длина сооружения составит 710 метров. Движение автотранспорта будет организовано по двум полосам.
В целом проект предусматривает строительство дорог общей протяженностью 10,4 км, в том числе пяти эстакад, съездов и развязок длиной свыше 3 км. Они свяжут МСД с Волгоградским проспектом в разных направлениях.
Рафик Загрутдинов напомнил, что южный участок МСД разделен на 10 участков, из которых девять уже в строительстве. Участок вдоль Каспийской улицы от Кантемировской до Павелецкого направления МЖД находится в стадии проектирования. Строительство всех хордовых магистралей должно завершиться в 2023 году, подчеркнул глава департамента строительства города.
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