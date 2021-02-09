Собянин определил планы развития сетевого хозяйства Москвы на 2021 год
В Москве в текущем году построят и реконструируют около 2 тысяч километров инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Также отмечается, что запланирован капитальный ремонт инженерных сетей на территории ГКБ имени Боткина; реконструкция газопроводов-дюкеров «Новодевичьий», «Кутузовский», «Тушинский», «Щукинский», «Рубцовский» и «Гольяновский», а также завершение строительства сетей и ГРП «Ликовский» для газификации поселений Филимонковское и Первомайское (ТиНАО).
Также подчеркивается, что несмотря на пандемию COVID-19, в минувшем году правительство столицы вместе с сетевыми компаниями (Мосводоканал, Мосгаз, Мосэнерго, МОЭК, ОЭК и другими) продолжило системную работу по модернизации физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения.
А ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил. что ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи будет завершен в Москве в 2021 году. Об этом он заявил во время осмотра хода капитального ремонта здания центра амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы №40.
Градоначальник отметил, что, несмотря на пандемию, объем стационарной помощи онкобольным увеличился более, чем на треть. Были созданы шесть онкологических центов с мощными лабораториями, выстроена логистика оказания помощи больным.
Параллельно в этих же онкоцентрах, базой которых являются мощные онкологические стационары, создаются амбулаторные центры. По словам Собянина, на данный момент их создано восемь.
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