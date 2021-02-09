Собянин определил планы развития сетевого хозяйства Москвы на 2021 год

В Москве в текущем году построят и реконструируют около 2 тысяч километров инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Также отмечается, что запланирован капитальный ремонт инженерных сетей на территории ГКБ имени Боткина; реконструкция газопроводов-дюкеров «Новодевичьий», «Кутузовский», «Тушинский», «Щукинский», «Рубцовский» и «Гольяновский», а также завершение строительства сетей и ГРП «Ликовский» для газификации поселений Филимонковское и Первомайское (ТиНАО).

Также подчеркивается, что несмотря на пандемию COVID-19, в минувшем году правительство столицы вместе с сетевыми компаниями (Мосводоканал, Мосгаз, Мосэнерго, МОЭК, ОЭК и другими) продолжило системную работу по модернизации физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения.