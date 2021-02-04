Собянин рассказал, когда в Москве могут снять основные ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу демонстрирует постоянное улучшение, сообщает ТАСС.
Градоначальник отметил, что если такое положение дел сохранится, то к маю в Москве могут быть сняты основные ограничения по коронавирусу.
«Думаю, что в России всё будет более нормально к лету», - добавил мэр.
При этом Собянин считает, что проводить массовые мероприятия в Москве и отменять домашний режим для пожилых москвичей и людей из групп риска пока преждевременно.
Ранее столичный глава отменил требование к работодателям перевести 30% сотрудников в Москве на удаленный режим работы - теперь такое решение руководители будут принимать самостоятельно. Однако удалёнку сохранили для пожилых москвичей и представителей групп риска с хроническими заболеваниями. Кроме того, в Москве клубам и ресторанам разрешили работать в ночное время.
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