Собянин рассказал, когда в Москве могут снять основные ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу демонстрирует постоянное улучшение, сообщает ТАСС.

Градоначальник отметил, что если такое положение дел сохранится, то к маю в Москве могут быть сняты основные ограничения по коронавирусу.

«Думаю, что в России всё будет более нормально к лету», - добавил мэр.

При этом Собянин считает, что проводить массовые мероприятия в Москве и отменять домашний режим для пожилых москвичей и людей из групп риска пока преждевременно.

Ранее столичный глава отменил требование к работодателям перевести 30% сотрудников в Москве на удаленный режим работы - теперь такое решение руководители будут принимать самостоятельно. Однако удалёнку сохранили для пожилых москвичей и представителей групп риска с хроническими заболеваниями. Кроме того, в Москве клубам и ресторанам разрешили работать в ночное время.

