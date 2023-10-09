Собянин: Около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Около 60 объектов транспортной инфраструктуры в российской столице будут приведены в порядок до конца текущего года. Такую информацию разместили на официальном сайте мэра Москвы.

Среди объектов значатся четыре городских вокзала, 10 станций Большой кольцевой линии метро, шесть новых, а также три действующие станции подземки, 11 станций Московских центральных диаметров. В списке ремонтируемых также два путепровода. Кроме того, возводятся три шумозащитных экрана, идёт обустройство 22 локальных объектов улично-дорожной сети.

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Благоустройство территорий затронуло московские вокзалы «Окружная», «Рижская», «Ростокино» и «Тимирязевская». Данные транспортные узлы интегрируют станции метро и железной дороги.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, везде прокладываются удобные пешеходные маршруты, организуются места парковок, монтируется дополнительное освещение. Возле объектов появляются газоны, кустарники и деревья. В тех местах, где это представляется возможным, организуются зоны отдыха, разбиваются скверы, монтируются детские и спортивные площадки.

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Фото: mos.ru
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