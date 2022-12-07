Собянин поддержал развитие инновационных городских агрокомплексов

Правительство Москвы выделило средства на гранты городским фермерам, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Так, было выделено 350 миллионов рублей на поддержку инновационных агрокомплексов (вертикальных ферм) с целью увеличения объемов производства свежих салатов и других зеленных культур.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление.

Уточняется, что для получения грантов из городского бюджета вертикальные фермы должны стать участниками Московского инновационного кластера и соответствовать определенным требованиям к площади производственных помещений, а также выполнить ряд обязательств. Максимальный размер гранта составит 50 миллионов рублей на одну компанию в течение двух лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о привлечении инвесторов для создания производства аккумуляторных батарей для электротранспорта.

