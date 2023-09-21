Собянин одобрил инвестпроекты, которые дадут городу 12,3 тысячи рабочих мест

По его словам, все объекты построят за счет инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Собянин пояснил, что в ответ на строительство объектов инфраструктуры Москва предоставляет льготы девелоперам.

Кроме того, согласованы планы реализации 10 проектов по данной программе в поселениях Рязановском, Сосенском и Марушкинском и в районах Очаково-Матвеевское, Покровское-Стрешнево, Обручевский, Хорошево-Мневники и Бирюлево Восточное. В результате их реализации в городе появится около 12,3 тысячи рабочих мест.

