Собянин одобрил инвестпроекты, которые дадут городу 12,3 тысячи рабочих мест

Столичные власти одобрили проекты возведения школы, детсада и поликлиники в районе Бирюлево Восточное (ЮАО) и поликлиники в поселении Рязановоское (ТиНАО). Об этом заявил в своем Telegram-канале московский мэр Сергей Собянин.

Собянин: В Останкинском районе Москвы откроется детский сад

По его словам, все объекты построят за счет инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Собянин пояснил, что в ответ на строительство объектов инфраструктуры Москва предоставляет льготы девелоперам.

Кроме того, согласованы планы реализации 10 проектов по данной программе в поселениях Рязановском, Сосенском и Марушкинском и в районах Очаково-Матвеевское, Покровское-Стрешнево, Обручевский, Хорошево-Мневники и Бирюлево Восточное. В результате их реализации в городе появится около 12,3 тысячи рабочих мест.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СтроительствоСергей Собянин

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