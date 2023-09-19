Собянин: В Останкинском районе Москвы откроется детский сад
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры города и объектах, которые появятся на северо-востоке столицы. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
«В Останкинском районе завершаем детский сад на 215 мест. В Отрадном готовится к открытию дополнительный корпус для детской поликлиники №110», — сообщил мэр.
Кроме того, в этом районе возведут новую школу с большим спортивным блоком, физкультурный комплекс с несколькими залами. В свою очередь, в Свиблово и Бутырском районе появятся две школы с лабораториями и IT-полигонами.
Также Собянин сообщил, что в Бабушкинском районе почти готова детско-взрослая поликлиника. Учреждение ежедневно смогут посещать 750 человек. При этом в Лосиноостровском районе у взрослой поликлиники №218 появился новый корпус, где обустроили кабинеты узких специалистов и диагностическое отделение. В медучреждении стартовал прием пациентов.
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