Собянин объявил об открытии движения по двум новым дорогам в ТиНАО

Московский мэр Сергей Собянин объявил об открытии двух новых дорог в ТиНАО. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» градоначальник уточнил, что это выезд из города Московский к станции метро «Филатов Луг», а также связка между Киевским и Калужским шоссе.

По словам столичного главы, протяжённость выезда из Московского - чуть больше двух километров, однако эта дорога крайне важна, так как позволит местным жителям сократить путь до метро с 40 минут до 7-10 минут.

Также глава столицы отметил, что новая связка между Киевским и Калужским шоссе будет уже шестым подобным объектом, делающим более удобным переезд «с одной магистрали на другую».

«До их появления... только через МКАД и малую бетонку. Теперь есть МКАД, ЦКАД, трасса «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» и четыре местные дороги», - резюмировал Собянин.

Ранее мэр Москвы провел технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Мневников» до «Давыдково».

