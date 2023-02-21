Собянин: новая трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе в ТиНАО уже осенью

Новая дорога свяжет Калужское и Варшавское шоссе в Новой Москве уже ближайшей осенью. Такие сроки назвал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Речь идёт о строящейся трассе, состоящей из четырёх полос, «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево». Её длина составит почти 12 километров. Дорожный объект будет состоять из эстакады, путепровода и моста через реку Десна. Дорога продолжит магистраль «Калужское шоссе - Яковлево».

Градоначальник обозначил плюсы новой трассы. Она позволит комфортнее перемещаться между Троицком и Щербинкой, поселениями Рязановское и Десеновское.

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Кроме того, образуются дополнительные пути выезда из этих населенных пунктов на Калужское и Варшавское шоссе. Жители Троицка и соседних населенных пунктов смогут проще добираться до станции второго Московского центрального диаметра.

Согласно статистики, приведённой мэром, после образования ТиНАО там проложено свыше 350 км дорог, до конца текущего года будет введено в строй еще 70 км.

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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
ТЕГИ:МоскваТрассаСобянин
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