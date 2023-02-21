Собянин: новая трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе в ТиНАО уже осенью

Новая дорога свяжет Калужское и Варшавское шоссе в Новой Москве уже ближайшей осенью. Такие сроки назвал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Речь идёт о строящейся трассе, состоящей из четырёх полос, «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево». Её длина составит почти 12 километров. Дорожный объект будет состоять из эстакады, путепровода и моста через реку Десна. Дорога продолжит магистраль «Калужское шоссе - Яковлево».

Градоначальник обозначил плюсы новой трассы. Она позволит комфортнее перемещаться между Троицком и Щербинкой, поселениями Рязановское и Десеновское.