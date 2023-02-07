Подземный переход под МЦД-2 на улице Медиков построят до конца года

Строительство подземного перехода под МЦД-2, который свяжет жилой район Царицыно с парком у Нижнего Царицынского пруда, завершат до конца года, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Работы ведутся в районе улицы Медиков.

«Москвичам станет комфортно и безопасно пересекать Каспийскую улицу и железнодорожные пути МЦД-2», - отметил Загрутдинов.

Длина тоннеля – 110 метров. Здесь появятся три лестничных схода, в том числе для родителей с колясками, а также для удобства пожилых людей и людей с ограниченными возможностями установят три лифта.

Объект готов на 15 процентов. Строители уже завершили работы по установке ограждения, защитного экрана из труб под путями МЦД-2. Выполнены также гидроизоляционные работы, устройство конструкций из железобетона.



