Собянин не поддержал объединение Москвы с областью
Объединение Подмосковья и Москвы в один регион усложнит управление, поэтому это преждевременное предложение. Такое мнение выразил столичный мэр Сергей Собянин.
"Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная", - подчеркнул градоначальник. Он напомнил, что у обоих регионов хватает "проблем и задач".
По мнению Собянина, это станет попыткой "объять необъятное". По его словам, в настоящий момент "этого не следует делать", отметил он интервью "Комсомольской правде".
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН усомнился в реализации поправок мэра Москвы Сергея Собянина «об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время» для мотоциклистов и автомобилистов, гоняющих без глушителей или с громкой музыкой.
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