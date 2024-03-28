Собянин назвал важнейшие проекты соцподдержки москвичей

Говоря о профориентации и трудоустройстве горожан, Собянин напомнил о работе центра «Профессии будущего», который был открыт на улице Щепкина в конце прошлого года. В учреждении организовано 75 образовательных программ. Любой желающий старше 18 лет может освоить востребованные профессии из различных отраслей экономики: промышленности, транспорта, строительства, сферы услуг, ИТ и других. При этом обучение проводится более чем на 15 производственных площадках. Длительность обучения — до 3,5 месяца. Часть программ доступна дистанционно.

Центр «Профессии будущего», по словам Собянина, также стал новой точкой притяжения для школьников девятых классов, где они могут пройти программу комплексной профориентации и познакомиться с представителями колледжей, которые расскажут об особенностях обучения и профессиях.

