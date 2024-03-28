Собянин назвал важнейшие проекты соцподдержки москвичей
Комплекс проектов «Москва – добрый город» отмечает пятилетие и продолжает реализацию важных направлений социальной поддержки горожан. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Как напомнил мэр, с 2022 года в столице реализуется проект «Социальная помощь в больницах». В рамках этого направления специалисты оказали уже больше 166 тысяч услуг. Также с конца 2021 года работает программа психологического сопровождения пациентов с онкозаболеваниями и их родственников. За это время горожане получили свыше 5,9 тысячи консультаций. Как отметил градоначальник, в прошлом году проект расширили и теперь столице есть отдельная Московская служба онкопсихологов.
Говоря о профориентации и трудоустройстве горожан, Собянин напомнил о работе центра «Профессии будущего», который был открыт на улице Щепкина в конце прошлого года. В учреждении организовано 75 образовательных программ. Любой желающий старше 18 лет может освоить востребованные профессии из различных отраслей экономики: промышленности, транспорта, строительства, сферы услуг, ИТ и других. При этом обучение проводится более чем на 15 производственных площадках. Длительность обучения — до 3,5 месяца. Часть программ доступна дистанционно.
Центр «Профессии будущего», по словам Собянина, также стал новой точкой притяжения для школьников девятых классов, где они могут пройти программу комплексной профориентации и познакомиться с представителями колледжей, которые расскажут об особенностях обучения и профессиях.
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