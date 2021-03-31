Собянин назвал сроки ввода в эксплуатацию перспективного МЦД-4
Реконструкция участка Каланчевская - Курская Московской железной дороги (МЖД), необходимая для запуска четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), готова на 45%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на участке.
По его словам, реконструкция проводится в условиях непрекращающегося движения железнодорожных составов по действующей инфраструктуре. Собянин назвал этот проект «очень сложным».
Предполагается, что в 2023 году он будет полностью реализован. Градоначальник отметил, что это потребует ввести ограничения в движении на МЦД-2, начиная с конца мая нынешнего года до мая 2022-го.
«Но затем, наоборот, и скорость, и количество поездов будут увеличиваться, и даст возможность запустить МЦД-4, самый востребованный, самый объемный проект из всех проектов по МЦД», - заявил Собянин.
Проект отличается высокой сложностью в связи с тем, что требует строительства новых железнодорожных путей и реконструкции существующих автомобильных путепроводов в центре города.
«Чтобы запустить четвертый диаметр, необходимо расширить самую узкую и проблемную горловину, которая есть на железной дороге на Московском узле. Это Курско-Каланчевский коридор, который соединяет эти две станции. Он узкий и не дает возможность увеличить количество поездов, не дает возможность запустить МЦД-4», - пояснил мэр.
Реконструкция участка Москва-Каланчёвская – Москва-Пассажирская-Курская - крупнейший и один из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры, который сейчас реализуется в Москве, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- Эрдоган рассказал, когда посетит Шушу в Нагорном Карабахе
- Песков рассказал подробности переговоров Путина с Меркель и Макроном
- Путин допустил национализацию предприятий в России
- Матвиенко раскритиковала песню Манижи для «Евровидения»
- Синоптик посоветовал автомобилистам пока не «переобуваться»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru