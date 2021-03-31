Собянин назвал сроки ввода в эксплуатацию перспективного МЦД-4

Предполагается, что в 2023 году он будет полностью реализован. Градоначальник отметил, что это потребует ввести ограничения в движении на МЦД-2, начиная с конца мая нынешнего года до мая 2022-го.

«Но затем, наоборот, и скорость, и количество поездов будут увеличиваться, и даст возможность запустить МЦД-4, самый востребованный, самый объемный проект из всех проектов по МЦД», - заявил Собянин.

Проект отличается высокой сложностью в связи с тем, что требует строительства новых железнодорожных путей и реконструкции существующих автомобильных путепроводов в центре города.

«Чтобы запустить четвертый диаметр, необходимо расширить самую узкую и проблемную горловину, которая есть на железной дороге на Московском узле. Это Курско-Каланчевский коридор, который соединяет эти две станции. Он узкий и не дает возможность увеличить количество поездов, не дает возможность запустить МЦД-4», - пояснил мэр.

Реконструкция участка Москва-Каланчёвская – Москва-Пассажирская-Курская - крупнейший и один из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры, который сейчас реализуется в Москве, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

