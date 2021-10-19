Собянин назвал число вакцинированных от коронавируса москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге, что первый компонент вакцины от коронавируса получили уже пять миллионов москвичей.
По его словам, в основном вакцинировались горожане среднего возраста, а вот из трёх миллионов жителей старше 60 лет прививку от COVID-19 сделали только 1,14 миллиона.
«Благодаря массовой вакцинации мы создали значительную прослойку людей, защищенных от ковида», - заключил Собянин.
Ранее мэр Москвы подписал указ, согласно которому в период с 25 октября до 25 февраля москвичам старше 60 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями следует соблюдать домашний режим, а работодателям столицы следует в обязательном порядке перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- Екатеринбургский депутат назвал QR-коды «фуфлом»
- Домашний режим для граждан 60+ в Москве будет введен в облегченном формате
- Ученые предупредили о новом опасном штамме коронавируса в Британии
- Собянин назвал число вакцинированных от коронавируса москвичей
- Стрелявшего в школе под Пермью шестиклассника отправили на психэкспертизу
- Собянин ввёл в Москве новые коронавирусные ограничения
- В Москве кафе и магазины стали закрывать из-за нарушений по коронавирусу
- Жириновский раскритиковал слова Эрдогана о «горстке» победителей
- Глава Курской области предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД для москвичей
- Песков: Путин выслушает доклады по ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru