Собянин назвал число вакцинированных от коронавируса москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге, что первый компонент вакцины от коронавируса получили уже пять миллионов москвичей.

По его словам, в основном вакцинировались горожане среднего возраста, а вот из трёх миллионов жителей старше 60 лет прививку от COVID-19 сделали только 1,14 миллиона.

«Благодаря массовой вакцинации мы создали значительную прослойку людей, защищенных от ковида», - заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы подписал указ, согласно которому в период с 25 октября до 25 февраля москвичам старше 60 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями следует соблюдать домашний режим, а работодателям столицы следует в обязательном порядке перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников.

