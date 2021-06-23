Собянин назвал число москвичей, получивших первый компонент вакцины от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новая индийская мутация коронавируса выявлена почти у 90% всех заболевших в столице, сообщает РИА Новости.
Выступая на совещании президента РФ с членами правительства он отметил, что новый штамм обладает «более агрессивными свойствами и требует большего минимального уровня иммунитета», поэтому многие оказались перед ним беззащитны.
«Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот она выстрелила сейчас, когда стала массовой», - сказал Собянин.
Глава Москвы добавил, что в настоящий момент хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса получили более двух миллионов москвичей, однако этого недостаточно.
Ранее Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посещать московские рестораны, кафе и бары смогут только горожане, прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом не позднее полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение ближайших трёх дней, сообщает Ura.ru.
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