Собянин наградил лауреатов Московской городской премии «Крылья аиста»

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов городской премии «Крылья аиста», присуждаемой за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот, сообщает пресс-служба мэрии и правительства столицы.

Градоначальник отметил, что обычно вручение награды происходит более масштабно, однако из-за пандемии мероприятие прошло в скромном формате. По словам Собянина, важно несмотря ни на какие сложности продолжать работу в этой сфере, уделяя внимание детям-сиротам.

«"Крылья аиста"- это самая светлая, добрая работа, посвященная нашим детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Это их надежда - ваша любовь», — подчеркнул мэр столицы.

Сергей Собянин отметил, что в последние годы в Москве была проделана большая работа по уменьшению количества детей-сирот. Мэр подчеркнул, что власти делают всё возможное в этой сфере, серьёзно изменив подход к вопросу сирот.

«Первое, что нужно сделать: сделать так, чтобы дети вообще оставались в родной семье. Сделать все возможное, чтобы сама семья прошла этот трудный период, но не потеряла детей», — считает градоначальник.

Кроме того, мэр отметил, что столичные детские дома — одни из лучших по оснащённости, персоналу и уходу за детьми. Однако Собянин считает, что самое лучшее воспитание для ребёнка — в семье.

«Я высказываю слова глубокой благодарности приемным семьям, которые воспитывают в Москве тысячи и тысячи детей. Не просто содержат их, а именно воспитывают, обеспечивая им образование, воспитание, уход за ними и самое главное - семейную доброту и душевность», — добавил глава города.

Также Сергей Собянин рассказал о развитии огромной инфраструктуры, направленной на детей и детство. По его словам, столичные власти строят и развивают роддома, детские поликлиники, детские площадки, сады и школы.

Московская городская премия «Крылья аиста» в текущем году присуждена в трех номинациях: «Лучшая семья года», «Лучшая организация года», а также «Персона года».

Три семьи стали лауреатами номинации «Лучшая семья года», присуждаемой за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей без попечения родителей. Семьи были награждены денежными премиями по 1 миллиону рублей.

Награда «Персона года» присуждается государственным, политическим и общественным деятелям, представителям науки, культуры, СМИ. В этом году лауреатом стала Анна Котельникова — исполнительный директор, соучредитель, руководитель благотворительного фонда «Дорога жизни», член Общественной палаты РФ.

В номинации «Лучшая организация года» награды были присуждены в нескольких категориях. Лучшим среди органов опеки и попечительства стал отдел соцзащиты района Преображенское ВАО. Награду как лучшая организация для детей-сирот получил центр содействия семейного воспитания «Петровский парк». Среди школ приёмных родителей был признан лучшим центр содействия семейному воспитанию «Наш дом». Кроме того, награду получил благотворительный фонд «Дом с маяком» как лучшая общественная или некоммерческая организация.

Московская городская премия «Крылья аиста» вручается с 2014 года. Её цель — выражение общественного признания гражданам и организациям за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Лауреатами премии уже стали 15 семей, 10 общественных и культурных деятелей, 27 организаций.

