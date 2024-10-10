Собянин: Началось создание нового делового центра «Южный порт — Текстильщики»

Мэр российской столицы Сергей Собянин дал старт проекту формирования нового делового центра «Южный порт — Текстильщики». Объект построят на месте бывшей промышленной зоны в районе Печатники. В общей сложности будет возведено 18,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

Как уточнил градоначальник, из этого объёма девять миллионов — это деловое строительство, новые высокотехнологичные предприятия, офисы, технопарки. Остальные площади отведут под комплексное жилищное строительство.

Собянин: В Печатниках построят новый культурно-спортивный центр

По словам мэра, Южный порт — Текстильщики — один из шести новых центров деловой и общественной активности, которые создаются внутри Московской кольцевой автодороги. Предполагается, что данная локация станет местом концентрации высокотехнологичных компаний и развития автомобилестроения. Деловой центр будет продолжен производственной площадкой «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва».

Кроме того, на берегу Москвы-реки по программе комплексного развития территорий создадут марину для яхт, построят набережную с остановкой городского речного транспорта.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:НедвижимостьМоскваСобянин

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