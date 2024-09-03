Собянин: В Печатниках построят новый культурно-спортивный центр
На юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию 47 жилых комплексов в рамках программы реновации. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
В проектировании и строительстве находятся еще 74 новостройки, в общей сложности в округе квартиры получили почти 30 тысяч горожан.
По словам Собянина, параллельно со строительством жилых домов в районах Выхино-Жулебино, Люблино и Текстильщики возводят детские сады. В Марьине и Южнопортовом также строятся образовательные комплексы.
Помимо прочего в Люблино появится новая поликлиника, а в Южнопортовом — подстанция скорой помощи. Специалисты столицы также намерены построить в Печатниках четырехэтажный культурно-спортивный центр с актовым, спортивным и демонстрационными залами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru