Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада столицы.

«В Митино приводим в порядок бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7. Вдоль обновленных, вымощенных плиткой прогулочных маршрутов делаем газоны и цветники, высаживаем деревья и кустарники. В летний зной от палящего солнца помогут укрыться перголы. А 500 новых светильников сделают дорогу домой комфортнее и безопаснее в вечернее время», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.

По словам мэра, в районе также проложат экотропу, продлят существующий веломаршрут до ландшафтного парка «Митино» и организуют места для активного отдыха: 28 детских и спортивных площадок, площадку для панна-футбола и настольных игр. Собянин подчеркнул, что в 4 и 5 микрорайонах завершена реконструкция прогулочных дорожек и тротуаров.

«Нынешним летом сделали новые дорожки в парке между ул. Генерала Белобородова и станцией "Пенягино". Заодно обновили газоны, установили новые лавочки и освещение», добавил мэр.

Отмечается, что благоустройство двух скверов ведется в Строгино от ул. Маршала Катукова, д. 6, корп. 2 до Строгинского бульвара, д. 5 и от Строгинского бульвара, д. 4 до ул. Таллинская, д. 7. Общая площадь работ — 4 гектара. Здесь обновят тротуары, газоны, малые архитектурные формы, велодорожки, создадут новые детские площадки и спортивные комплексы.

Кроме того, в районе Северное Тушино власти привели в порядок пешеходную зону бульвара на ул. Туристская.

«Здесь обновлены пешеходные дорожки, обустроены детская музыкальная площадка и несколько площадок для тихого отдыха. Высажено более 800 деревьев и свыше тысячи кустарников различных пород», - уточнил Собянин.

В районе Покровское-Стрешнево начаты работы в сквере возле театра танца «Гжель». Здесь планируется высадить деревья и кустарники, отремонтировать дорожки и газоны, устроить цветники и живую изгородь, новую детскую площадку и спортивную зону.

Кроме того, в Хорошево-Мневниках ведется благоустройство сквера по ул. Берзарина и пешеходной зоны между дворовыми территориями. В районе появится комфортная пешеходная зона, будут благоустроены детские площадки, скейт-парк и площадка для выгула животных, парковки на 150 машиномест.

«Для хорошего освещения и уютной атмосферы уже установлены новые уличные фонари. Украшением сквера станет фонтан», — добавил мэр.

Еще два проекта реализуется в Щукино. В районе ул. Маршала Бирюзова, д. 41 и ул. Расплетина, д. 19, корп. 2. идет благоустройство парка, которое проводят исходя из жестких экологических требований и с учетом пожеланий жителей. Разнообразие лесной растительности здесь сохранится, а тропинки создадут из песка и гравия. В рамках благоустройства выполняется ремонт детских и спортивных площадок, газонов и площадки для выгула собак.

Кроме того, власти улучшат сквер у кинотеатра «Юность» на ул. Маршала Рыбалко. Благоустройство изменило планировочную структуру площади вокруг памятника танку Т-34 в соответствии с реальными маршрутами пешеходов, а рядом с памятным знаком установили амфитеатр со сценой для проведения мероприятий. Кроме того, здесь создается единое пешеходное пространство, которое свяжет станцию МЦК «Панфиловская» со станцией метро «Октябрьское поле».

Мэр заключил, что реализация проектов благоустройства позволит сделать городскую среду на северо-западе Москвы еще более комфортной и уютной.

