Собянин: Москва сохраняет высокую инвестиционную привлекательность

Москва вместе с инвесторами реализует крупные проекты по строительству жилья, развитию бывших промышленных зон и возведению спортивных объектов, сохраняя высокую инвестиционную привлекательность. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями городского инвестсообщества.

В частности, за последние 10 лет в Москве было построено около 100 млн кв. м недвижимости, 40 млн из которых – жилье для миллиона человек, 4 млн кв. м – объекты соцкультбыта.

«Это такой целый социальный город еще один. Миллионы квадратных метров офисов, технопарков, производственных помещений. По сути дела, в Москве за 11 лет построен еще один большой, огромный, миллионный город», - констатировал градоначальник.

Собянин также отметил, что сейчас для граждан строятся наиболее качественные дома, фактически представляющие собой многофункциональные центры с объектами малого бизнеса, торговли, услуг.

Обеспечить сбалансированную застройку новых районов призваны программы развития бывших промышленных территорий, на которые приходится уже почти половина строящегося жилья. При подобной застройке власти стараются сохранить рабочие места для москвичей – это одна из важнейших задач, добавил Собянин.

