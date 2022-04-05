Собянин: Москва продолжит масштабное обновление пассажирского транспорта

Власти Москвы заявили о формировании долгосрочного заказа на поставки новых электробусов и вагонов метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра сотого поезда метро нового поколения «Москва-2020» в электродепо «Солнцево».

По словам градоначальника, это суперкачественные отечественные поезда, они уже курсируют на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях. Объемы поставок город и дальше будет наращивать.

В последние годы городом проводилась беспрецедентная программа обновления общественного транспорта, отметил Собянин. На обновление транспорта было потрачено порядка 1 трлн рублей. На дороги Москвы, метро, пригородное сообщение пришло 19 тысяч единиц новой техники.