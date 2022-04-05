Собянин: Москва продолжит масштабное обновление пассажирского транспорта

Власти Москвы заявили о формировании долгосрочного заказа на поставки новых электробусов и вагонов метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра сотого поезда метро нового поколения «Москва-2020» в электродепо «Солнцево».

По словам градоначальника, это суперкачественные отечественные поезда, они уже курсируют на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях. Объемы поставок город и дальше будет наращивать.

В последние годы городом проводилась беспрецедентная программа обновления общественного транспорта, отметил Собянин. На обновление транспорта было потрачено порядка 1 трлн рублей. На дороги Москвы, метро, пригородное сообщение пришло 19 тысяч единиц новой техники.

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Как отметил мэр, в условиях санкционного давления городской заказ не уменьшится. Более того, он станет долгосрочным. Машиностроителям Москва поможет получить льготные кредиты, поможет с инвестиционными программами по разработке новых видов транспорта. Собянин добавил, что «в транспортной отрасли импортозамещение полностью состоялось» - Москва не закупает никакой импортной техники.

Поезд нового поколения «Москва-2020» был разработан по заказу городских властей для эксплуатации на линиях московской подземки, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Серийные поставки поезда были начаты в 2020 году. В соответствии с заключенными контрактами до 2023 года метрополитен должен получить более 1 тысячи вагонов.

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