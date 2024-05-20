Собянин: Капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в этом году

Основные работы по реконструкции около 100 поликлиник российской столицы будут завершены до конца текущего года. Такие сроки назвал мэр Москвы Сергей Собянин – он ознакомился с ходом капитального ремонта головного здания детской городской поликлиники №125 на северо-востоке города.

Объект расположен в Алтуфьевском районе на Костромской улице. Градоначальник распорядился обеспечить своевременную поставку оборудования в новые амбулаторные лечебные учреждения, а также укомплектование кадрами. Ответственным назначен департамент здравоохранения Москвы.