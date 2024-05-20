Собянин: Капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в этом году
Основные работы по реконструкции около 100 поликлиник российской столицы будут завершены до конца текущего года. Такие сроки назвал мэр Москвы Сергей Собянин – он ознакомился с ходом капитального ремонта головного здания детской городской поликлиники №125 на северо-востоке города.
Объект расположен в Алтуфьевском районе на Костромской улице. Градоначальник распорядился обеспечить своевременную поставку оборудования в новые амбулаторные лечебные учреждения, а также укомплектование кадрами. Ответственным назначен департамент здравоохранения Москвы.
Собянин обратил внимание, что реконструкция поликлиник идёт во всех районах. Такой большой объём работ требует повышенного внимания к их качеству. Как уточнил глава департамента капитального ремонта Москвы Алексей Беляев, поликлиника на Костромской должна принять первых посетителей в начале сентября.
В целом по Северо-Восточному административному округу первая партия реконструированных поликлиник предполагается к сдаче в эксплуатацию уже с 1 июля текущего года. В ходе реализации первого этапа масштабной программы реконструкции поликлиник Москвы в 2020–2023 годах капитально обновлены 200 зданий. В ходе текущего второго этапа будет проведена реконструкция около 140 амбулаторных учреждений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru