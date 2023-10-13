Собянин: Город поможет инноваторам погасить проценты по льготным кредитам
Правительство российской столицы приступит к субсидированию кредитов для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. О такой мере поддержке предпринимателей объявил через соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.
Как уточнил градоначальник, взять заём такого типа можно будет с весны 2024 года. Город впервые возьмёт на себя помощь в погашении процентов по ним.
«Столица возьмёт на себя до 18%. Таким образом, будет закрыта ключевая ставка Центробанка в 13% и плюс еще 5%. Максимальная величина конечной ставки по кредитным договорам составит 3,5% годовых на срок до трех лет», – рассказал Собянин.
Мэр напомнил, что представителям инновационных направлений доступен широкий спектр и других городских мер поддержки. Среди них - индивидуальные консультации; цифровой сервис по регистрации идей и разработок; гранты на патентование в России и за рубежом.
Сергей Собянин также сообщил, что в рамках Московского инновационного кластера объявлен новый набор на образовательную программу по управлению результатами интеллектуальной собственности. Она состоит из лекций, практических занятий и мастер-классов. Ведущие эксперты в данной сфере раскроют, как правильно и эффективно управлять нематериальными активами.
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