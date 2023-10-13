Собянин: Город поможет инноваторам погасить проценты по льготным кредитам

Правительство российской столицы приступит к субсидированию кредитов для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. О такой мере поддержке предпринимателей объявил через соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил градоначальник, взять заём такого типа можно будет с весны 2024 года. Город впервые возьмёт на себя помощь в погашении процентов по ним.

«Столица возьмёт на себя до 18%. Таким образом, будет закрыта ключевая ставка Центробанка в 13% и плюс еще 5%. Максимальная величина конечной ставки по кредитным договорам составит 3,5% годовых на срок до трех лет», – рассказал Собянин.