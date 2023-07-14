Квантовый кластер появится в Москве

В Москве создается квантовый кластер — новый центр профильных исследований и разработок на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин по итогам пленарного заседание Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» с участием президента России Владимира Путина.

На базе нового кластера разместятся лаборатории, научные группы Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов.

Сергей Собянин отметил, что за последние годы в столице запущен ряд научно-технологических акселераторов и успешно реализовано множество пилотных проектов в этой сфере.

Все работы по запуску квантового кластера планируется завершить уже к концу 2024 года. Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 6,5 млрд рублей.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, у квантовых технологий уже есть большой потенциал для внедрения в городские проекты.

«Это и защита данных интернет порталов, и безопасность дорожного движения, и оптимизация транспортных потоков. Если более конкретно говорить, то у нас, например, есть огромный объем данных в Московской электронной школе. Сейчас система образования очень гибкая – нам надо уметь очень быстро ею управлять, а для этого необходимо принимать решения в короткие сроки и исходя из анализа огромного объема данных», - отметил глава департамента.

Также не менее солидный массив данных приходится на сферу здравоохранения.

Сейчас квантовые технологии применить невозможно, но высказал уверенность в том, что это станет реальностью уже в ближайшее будущем, так как идет активная работаем над развитием этого направления.

