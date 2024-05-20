Собянин: Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» будет длиться 100 дней

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» начинает работу в российской столице. Новое мероприятие будет проводиться 100 дней, и интегрирует большинство летних активностей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Как отметил градоначальник, «Лето в Москве» станет самым продолжительным по времени фестивалем среди всех городов мира. Площадки будут функционировать по территории всего мегаполиса, задействуют, помимо традиционных, необычные места - вроде площадок для выгула собак.

Так, Бульварное кольцо отдадут под пространство моды, спорта и культуры. Петровский бульвар станет местом для художников, которые работают на пленэре. Покровский бульвар станет площадкой для литературных чтений. Тверской задействуют для мини-фестивалей моды, фотографии и красоты.