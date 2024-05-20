Собянин: Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» будет длиться 100 дней
Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» начинает работу в российской столице. Новое мероприятие будет проводиться 100 дней, и интегрирует большинство летних активностей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Как отметил градоначальник, «Лето в Москве» станет самым продолжительным по времени фестивалем среди всех городов мира. Площадки будут функционировать по территории всего мегаполиса, задействуют, помимо традиционных, необычные места - вроде площадок для выгула собак.
Так, Бульварное кольцо отдадут под пространство моды, спорта и культуры. Петровский бульвар станет местом для художников, которые работают на пленэре. Покровский бульвар станет площадкой для литературных чтений. Тверской задействуют для мини-фестивалей моды, фотографии и красоты.
На набережных, которые наиболее полюбились москвичам и гостям столицы, будут регулярно организовывать спортивные тренировки, тематические мастер-классы, литературные чтения, музыкальные выступления и другие массовые мероприятия.
Кроме того, уже запущен проект «Лето в парке». Сцены и амфитеатры будут отданы под дискотеки, танцевальные классы, концерты, литературные чтения и турниры по шахматам. На портале mos.ru начал работать сервис бесплатного бронирования городских площадок для разных мероприятий.
По словам мэра, уже более 500 предпринимателей выразили готовность присоединиться к фестивальной программе. Помимо прочего, в Москве состоится фестиваль ландшафтного дизайна. Представители бизнеса могут принять участие в конкурсах грантов за лучшее сезонное оформление своих зданий, витрин и торговых помещений.
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