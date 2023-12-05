Собянин: Более 400 событий запланировано в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы. Зима»
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о новогодних проектах, которые специально подготовлены в городе к праздникам. Так, фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» будет проводиться с 22 декабря по 8 января.
Для этого проекта будут задействованы 15 исторических площадок. Там запланированы представления, лекции, народные гуляния и другие активности – в общей сложности, более 400 событий.
Ещё одним проект - «Московское чаепитие» - познакомит посетителей с традициями московской чайной культуры. Как уточнил градоначальник, к примеру, на Тверской площади с 4 декабря по 8 января будут выступать артисты. Там также запланированы мастер-классы, дегустации чая и разнообразных угощений.
Кроме того, на площади состоится открытие нового туристско-информационного центра Москвы. Его работники помогут желающим составить маршрут, в том числе по новогоднему мегаполису. Как отметил мэр, туристический сервис Russpass также даст подсказку, как еще можно интересно и с пользой провести время в Москве.
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