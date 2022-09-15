Собянин: Фармацевтический кластер в Зеленограде заработает в полном объеме в 2023 году

Фармацевтический кластер мирового уровня в Зеленограде начнёт функционировать в полном объеме в 2023 году. Он сейчас строится там на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва». Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин во время осмотра объекта.

Как отметил градоначальник, фармкластер будет отличаться высокой мощностью, производительностью, инновациями. Часть производства уже запущена. В общей сложности с будущего года заработают все три завода площадью около 100 тысяч квадратным метра.

Мэр уточнил, что помимо фармацевтического направления в Зеленограде будет возведено еще более 200 тысяч квадратных метров технологичных заводов в области микроэлектроники, медицинской промышленности, безопасности. В результате, там появятся тысячи новых современных рабочих мест. Собянин выразил благодарность инвесторам за выполнение свои обязательств.

Так, новый завод фармацевтической компании «Биокад» по производству лекарств для лечения онкологии был открыт в 2020 году, он построен в рамках офсетного контракта с правительством Москвы. Вложения в проект со стороны инвестора составили 5,4 миллиарда рублей.

«Алабушево» - одна из пяти площадок ОЭЗ «Технополис «Москва». Там ведут деятельность 30 компаний – резидентов. Этот статус даёт им право на налоговые льготы по федеральному и региональному законодательству. Объем уже вложенных инвестиций составляет почти 29 миллиардов рублей

