Собянин: Еще 36 набережных Москвы будут приведены в порядок до 2030 года
Еще 36 набережных российской столицы будут благоустроены до 2030 года. Такие планы обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что за последние годы уже реконструированы 42 из 78 набережных мегаполиса.
В общей сложности набережные занимают 174 километра береговой линии от района Строгино до Капотни. Уже проведены работы по реабилитации Москворецкой, Краснопресненской, Воробьевской, Берсеневской и Крымской набережных. Там организованы прогулочные маршруты.
По словам градоначальника, самые масштабные изменения можно наблюдать в нижнем течении Москвы-реки. Там появилось сразу несколько городских парков. Дальнейшие работы будут проведены, в основном, в рамках проектов благоустройства. Некоторые пространства создадут заново в ходе реорганизации промышленных зон.
Самые масштабные проекты реализуют в парках Большого и Малого Строгинских затонов, музее-заповеднике «Коломенское», Парке Горького. Как пообещал Собянин, один из лучших парков будет сформирован в верхнем течении Яузы. В планах до 2030 года также значится программа реабилитации свыше 130 водных объектов. Среди них - Оленьи, Головинские и Бехтеревские пруды, Алтуфьевский пруд, каскад прудов реки Битцы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru