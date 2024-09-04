Собянин: Еще 36 набережных Москвы будут приведены в порядок до 2030 года

Еще 36 набережных российской столицы будут благоустроены до 2030 года. Такие планы обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что за последние годы уже реконструированы 42 из 78 набережных мегаполиса.

В общей сложности набережные занимают 174 километра береговой линии от района Строгино до Капотни. Уже проведены работы по реабилитации Москворецкой, Краснопресненской, Воробьевской, Берсеневской и Крымской набережных. Там организованы прогулочные маршруты.