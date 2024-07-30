Собянин: Живописный и Шелепихинский мосты отремонтируют в этом году
Свыше 150 инженерных сооружений отремонтируют в столице в этом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, на мостах, эстакадах и путепроводах будут заменены деформационные швы. Кроме того, там, где необходимо, обновят дренажные системы и заменят гидроизоляцию. Собянин подчеркнул, что в тоннелях проведут текущий ремонт, а в пешеходных переходах обновят инженерные системы.
Всего будут обновлены 24 эстакады, 57 автодорожных мостов и путепроводов. В их числе также Шелепихинский и Живописный мосты. Причалы Кутузовский на набережной Тараса Шевченко и Сетунь на Воробьевской набережной уже привели в порядок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru