Собянин: Дорога от метро «Коммунарка» до улицы Поляны готова более чем на 50%

Участок дороги «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» от станции метро «Коммунарка» (Сокольническая линия Московского метрополитена) до улицы Поляны завершен более чем наполовину. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Градоначальник отметил, что с открытием участка улучшится транспортная доступность района Южное Бутово и поселения Сосенское, появится связь между улицей Поляны и Калужским шоссе, а также уменьшится нагрузка на Калужское шоссе, МКАД и прилегающие улицы.

По словам Собянина, сейчас на объекте выполняется возведение пешеходных переходов, обустройство дорожного полотна и перекладка инженерных коммуникаций На стадии проектирования находятся четыре улицы и путепровод.

Всего, подчеркнул мэр, проектом предусмотрено строительство 28 км дорог, в том числе шести пешеходных переходов и трех путепроводов. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Собянин добавил, что также на стадии строительства находится часть трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваДорожное СтроительствоСергей Собянин

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