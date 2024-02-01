На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы
Устройство всех опор, железобетонных балок пролетного строения и железобетонной плиты завершили на мосту через реку Битцу, строящемся на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». Начаты подготовительные работы по устройству парапетного ограждения, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, строящийся мост имеет пять опор из монолитного железобетона, пролетное строение индивидуального проектирования из сборных железобетонных балок и монолитной плиты проезжей части.
«Для строительства моста проектом предусмотрено более 4,5 тысячи кубометров бетона и около 850 тонн арматуры», – указал Бочкарев.
Ширина готового моста составит около 40 метров. Габариты сооружения позволят организовать движение по восьми полосам основного хода МСД.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (генпроектировщика и генподрядчика ряда участков диаметра) Юрия Кравцова, на участке МСД от МКАД до автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» активно строят еще несколько искусственных сооружений — четыре эстакады.
«На трех эстакадах также в завершающей стадии монолитные работы. На четвертой продолжается возведение последних двух опор из девяти, а также укрупнительная сборка металлоконструкций на стапеле», – добавил Кравцов.
Кроме того, проект предусматривает строительство на участке двух тоннелей, трех очистных сооружений, обустройство новых пешеходных переходов и реконструкцию существующего.
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