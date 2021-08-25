Собянин: Донорами плазмы для лечения COVID-19 стали более 25 тысяч москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «Вконтакте» заявил, что за полтора года с начала пандемии коронавируса донорами плазмы стали около 25,5 тысяч жителей столицы.

Градоначальник напомнил, что плазма необходима для борьбы с COVID-19, а сдать её можно либо после перенесенной болезни , либо после прививки. Врачи отмечают, что после переливания плазмы у пациентов, тяжело переносящих коронавирус, «растут шансы выздороветь».

Мэр рассказал, что в Москве в два раза будут увеличены мощности специальной горячей линии +7 (495) 870-45-16, операторы которой проконсультируют всех желающих стать донорами плазмы и, в случае успешного прохождения анкетирования, запишут их в одно из 8 отделений переливания крови.

По информации Собянина, за полтора года работы операторы горячей линии обработали более одного миллиона звонков.

Ранее глава Москвы заявил, что столичные власти не планируют вводить жёсткие ограничения по коронавирусу к 1 сентября, сообщает РИА ФАН. По словам Собянина, будет сделано всё возможное, чтобы школьники общались с педагогами в очном формате.

