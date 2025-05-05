Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы
Мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об основных итогах социально-экономического развития столицы по итогам 2024 года, а также о реализации масштабных проектов мегаполиса.
По объему валового регионального продукта Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира - 1390 миллиарда долларов по паритету покупательной способности. С 2019 года экономика российской столицы продемонстрировала рост почти в 27%. По итогам 2024 года, по предварительным подсчетам, рост составил 5,5%.
В частности, инвестиции в основной капитал в 2019–2024 годах выросли почти вдвое. IT-сектор за это время показал рост в четыре с лишним раза. Доля цифровой экономики в городе составляет порядка 36%. Москва остается одним из немногих регионов России, где сохраняется естественный прирост населения. При этом ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла отметки 79,5 лет.
В 2024 году в столице построили 14,2 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения, в том числе 6,5 миллиона квадратных метров жилья. В Москве действуют свыше 4,5 тысячи предприятий, которые производят широкий перечень востребованной и критически значимой продукции.
Мэр также сообщил, что к 2030 году в Москве будут функционировать не менее 13 межотраслевых кластеров. Градоначальник также рассказал о городской системе поддержки производителей и предпринимателей. Кроме того, столица продолжит программу помощи в восстановлении Донецка и Луганска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru