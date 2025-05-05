Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы

Мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об основных итогах социально-экономического развития столицы по итогам 2024 года, а также о реализации масштабных проектов мегаполиса.

По объему валового регионального продукта Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира - 1390 миллиарда долларов по паритету покупательной способности. С 2019 года экономика российской столицы продемонстрировала рост почти в 27%. По итогам 2024 года, по предварительным подсчетам, рост составил 5,5%.

В частности, инвестиции в основной капитал в 2019–2024 годах выросли почти вдвое. IT-сектор за это время показал рост в четыре с лишним раза. Доля цифровой экономики в городе составляет порядка 36%. Москва остается одним из немногих регионов России, где сохраняется естественный прирост населения. При этом ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла отметки 79,5 лет.