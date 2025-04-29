Сергей Собянин сообщил о планах развития московской трамвайной сети
Строительство новой трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова в Москве планируется завершить до конца 2025 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, новые трамвайные пути позволят соединить большую трамвайную сеть юга, центра, северо-востока и востока Москвы и охватят 19 районов.
Градоначальник подчеркнул, что в итоге столица получит дополнительную серьезную транспортную инфраструктуру.
«Появятся новые маршруты. Площадь трёх вокзалов трамвайными путями соединится с Павелецким вокзалом... Трамвай продолжает возрождаться и давать новые варианты передвижения», – отметил мэр.
Ранее Собянин заявил, что до 2030 года в Москве будет обновлено ещё четыре трамвайных депо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Милонов заявил, что нужно объяснять женам бойцов СВО, как справиться с ПТСР
- Экс-главу «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову задержали в Москве
- Орешкин: Россия и страны БРИКС становятся центром объединения
- Франсуа Озон снимет фильм по роману Альбера Камю «Посторонний»
- СМИ: Челябинский депутат выиграл суд против назвавшего его Спанч Бобом активиста
- Рейтинг одобрения Трампа в США стал самым низким для избранного президента
- Зрители ушли с постановки «Вишневый сад» в театре Риги, сочтя ее русофобской
- Канадским военным рекомендовали отступать при атаке гусей
- Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС
- СМИ: Недвижимость и миллионы нашли у родственников обанкротившейся Блиновской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru