Собянин дал старт строительству новых кластеров инновационного центра МГУ

По словам градоначальника, инновационный научно-технологический центр МГУ станет ведущей площадкой – она объединит образовательный, научный и технологический потенциал страны. Под создание центра МГУ отведено 17,5 га земли. Там появятся девять кластеров.

Стартовой площадкой для первых резидентов станет флагманский кластер «Ломоносов». Завершить там работы предполагается к зиме 2022 года. К участию в проекте центра МГУ приглашаются стартапы, средние технологические компании, которые вышли на этап продаж инновационной продукции, а также R&D-подразделения крупных российских компаний и международных корпораций. Сегодня подано уже более 110 заявок от высокотехнологичных компаний.

Другие кластеры будут «заточены» на разные виды научной и технической деятельности: «Нанотех», «Инжиниринг», «Биомед», «Космос», «Инфотех», «Геотех». Создание «Междисциплинарного» и «Образовательного» кластеров финансируется за счет федерального бюджета. Завершить работу по ним планируется до конца 2023 года.

Проекты резидентов в течение 10 лет будут освобождены от большинства налогов.



