Собянин дал старт строительству новых кластеров инновационного центра МГУ
Мэр российской столицы Сергей Собянин дал старт строительству новых кластеров «Образовательный» и «Междисциплинарный» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в районе Раменки. В торжественной церемонии приняли участие ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Как отметил градоначальник, сегодняшнее событие можно назвать знаковым для всей отечественной науки - на месте депрессивной территории возводятся новые, современные корпуса научно-образовательных центров. Собянин назвал «уникальным» проект в Раменках, который реализуется по поручению главы государства.
«Рядом с лучшим университетом страны разворачивается такая стройка, которая призвана объединить потенциал МГУ, ведущих корпораций страны - «Ростеха», «Роскосмоса», «Роснефти», инновационного малого бизнеса, правительств Москвы и России, под эгидой президента», - отметил Собянин.
По словам градоначальника, инновационный научно-технологический центр МГУ станет ведущей площадкой – она объединит образовательный, научный и технологический потенциал страны. Под создание центра МГУ отведено 17,5 га земли. Там появятся девять кластеров.
Стартовой площадкой для первых резидентов станет флагманский кластер «Ломоносов». Завершить там работы предполагается к зиме 2022 года. К участию в проекте центра МГУ приглашаются стартапы, средние технологические компании, которые вышли на этап продаж инновационной продукции, а также R&D-подразделения крупных российских компаний и международных корпораций. Сегодня подано уже более 110 заявок от высокотехнологичных компаний.
Другие кластеры будут «заточены» на разные виды научной и технической деятельности: «Нанотех», «Инжиниринг», «Биомед», «Космос», «Инфотех», «Геотех». Создание «Междисциплинарного» и «Образовательного» кластеров финансируется за счет федерального бюджета. Завершить работу по ним планируется до конца 2023 года.
Проекты резидентов в течение 10 лет будут освобождены от большинства налогов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 140 / сут.
Умерли
144 тыс.+710 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+16 429 / сут.
- Собянин дал старт строительству новых кластеров инновационного центра МГУ
- В Германии сообщили о выдаче всех разрешений на строительство «Северного потока-2»
- В Подмосковье из-за угрозы пожаров ограничили посещение лесов
- «Лживая информация»: Песков опроверг возможность переноса думских выборов
- Премьер Грузии обвинил Саакашвили в дестабилизации ситуации в стране
- В Молдавии заявили о завершении периода хороших отношений с Россией
- Собянин обещает ускорить реновацию жилья без ущерба качеству
- Евросоюз проведет срочную операцию на литовско-белорусской границе
- Пациент с COVID-19 найден выпавшим из окна больницы в Москве
- В Совбезе заявили о попытках Запада спровоцировать экономический кризис в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru