Собянин дал старт строительству новых кластеров инновационного центра МГУ

Мэр российской столицы Сергей Собянин дал старт строительству новых кластеров «Образовательный» и «Междисциплинарный» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в районе Раменки. В торжественной церемонии приняли участие ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Как отметил градоначальник, сегодняшнее событие можно назвать знаковым для всей отечественной науки - на месте депрессивной территории возводятся новые, современные корпуса научно-образовательных центров. Собянин назвал «уникальным» проект в Раменках, который реализуется по поручению главы государства.

«Рядом с лучшим университетом страны разворачивается такая стройка, которая призвана объединить потенциал МГУ, ведущих корпораций страны - «Ростеха», «Роскосмоса», «Роснефти», инновационного малого бизнеса, правительств Москвы и России, под эгидой президента», - отметил Собянин.

На портале Московского инновационного кластера запустили новый сервис для бизнеса

По словам градоначальника, инновационный научно-технологический центр МГУ станет ведущей площадкой – она объединит образовательный, научный и технологический потенциал страны. Под создание центра МГУ отведено 17,5 га земли. Там появятся девять кластеров.

Стартовой площадкой для первых резидентов станет флагманский кластер «Ломоносов». Завершить там работы предполагается к зиме 2022 года. К участию в проекте центра МГУ приглашаются стартапы, средние технологические компании, которые вышли на этап продаж инновационной продукции, а также R&D-подразделения крупных российских компаний и международных корпораций. Сегодня подано уже более 110 заявок от высокотехнологичных компаний.

Другие кластеры будут «заточены» на разные виды научной и технической деятельности: «Нанотех», «Инжиниринг», «Биомед», «Космос», «Инфотех», «Геотех». Создание «Междисциплинарного» и «Образовательного» кластеров финансируется за счет федерального бюджета. Завершить работу по ним планируется до конца 2023 года.

Проекты резидентов в течение 10 лет будут освобождены от большинства налогов.


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Фото: mos.ru
ТЕГИ:СобянинИнновацииМГУ
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