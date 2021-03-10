На портале Московского инновационного кластера запустили новый сервис для бизнеса

На сайте Московского инновационного кластера (МИК) появился новый сервис, с помощью которого можно рассчитать размер государственной поддержки, на которую могут претендовать столичные компании.

Сервис устроен по принципу калькулятора на сайтах банков, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, сейчас бизнесмены могут воспользоваться четырьмя видами субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера.

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Речь идет о компенсации затрат на покупку и лизинг оборудования, субсидиях на экспорт и инжиниринг, выгодных условиях кредитования для открытия нового бизнеса либо увеличения оборотных средств.

Ранее предпринимателям самостоятельно приходилось оценивать размер потенциальной поддержки. Новый сервис позволит избежать ошибок при подсчете.

Ранее Сергунина сообщила, что Москва нарастила объем финансовой поддержки технологического бизнеса в 2020 году в 9 раз – до 1,2 млрд рублей.

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Фото: mos.ru
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