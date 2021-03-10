На портале Московского инновационного кластера запустили новый сервис для бизнеса

На сайте Московского инновационного кластера (МИК) появился новый сервис, с помощью которого можно рассчитать размер государственной поддержки, на которую могут претендовать столичные компании.

Сервис устроен по принципу калькулятора на сайтах банков, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, сейчас бизнесмены могут воспользоваться четырьмя видами субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера.