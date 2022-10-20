Собянин: Число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года

Количество предприятий в Москве выросло на 20 процентов, несмотря на уход с российского рынка целого ряда брендов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным стенда «Сделано в Москве» на международном экспортном форуме «Сделано в России». Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с 20 по 22 октября.

По словам Собянина, инвестиции в промышленность за восемь месяцев этого года практически удвоились, а число предприятий стало на 20 процентов больше. Это касается в том числе малых, крупных предприятий и АПК.

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Рост связан с действием федеральных и региональных мер поддержки, а также спросом на импортозамещение, заявил столичный мэр.

В столице сейчас работает около 14 тысяч предприятий, включая обрабатывающую, пищевую промышленность, фармацевтику, авиационное, космическое строительство, автомобилестроение, микроэлектронику.

Сергей Соябнин отметил, что совокупный экспорт товаров и услуг столицы по итогам 2021 года составил 17,4 трлн руб., в том числе 15,3 трлн руб. экспорт товаров и 2,1 трлн руб. – услуг, что ставит Москву на четвертое место по объемам экспорта среди крупнейших мегаполисов мира.

В форуме «Сделано в России» в этом году принимают участие более 50 регионов России и свыше 50 стран. В «Менеже» представлены инновационные разработки более 130 компаний-экспортеров из разных регионов страны. В рамках форума пройдут панельные сессии, дискуссии, мастер-классы.

Стенд «Сделано в Москве» рассказывает о более чем 100 столичных брендах. Город представляет беспилотные летательные аппараты, роботы, ортезы, детские товары, косметику, товары для дома и здоровья, продукты питания.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПромышленностьСергей Собянин
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