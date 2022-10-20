Собянин: Число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года

Количество предприятий в Москве выросло на 20 процентов, несмотря на уход с российского рынка целого ряда брендов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным стенда «Сделано в Москве» на международном экспортном форуме «Сделано в России». Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с 20 по 22 октября.

По словам Собянина, инвестиции в промышленность за восемь месяцев этого года практически удвоились, а число предприятий стало на 20 процентов больше. Это касается в том числе малых, крупных предприятий и АПК.