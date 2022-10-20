Собянин: автозавод «Москвич» планируют запустить в декабре
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что есть все компетенции для того, чтобы столица в перспективе стала центром электромобилестроения, сообщает ТАСС.
В ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на Международном экспортном форуме «Сделано в России - 2022» он отметил, что до конца года в Москве планируется запустить автозавод «Москвич».
«Автотранспорт серьёзно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», - подчеркнул Собянин.
Ранее президент России Владимир Путин назвал непростым вызовом выпуск автомобилей «Москвич» и подчеркнул, что результатов работы ждёт вся страна, сообщает RT.
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