Собянин: автозавод «Москвич» планируют запустить в декабре

В ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на Международном экспортном форуме «Сделано в России - 2022» он отметил, что до конца года в Москве планируется запустить автозавод «Москвич».

«Автотранспорт серьёзно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», - подчеркнул Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал непростым вызовом выпуск автомобилей «Москвич» и подчеркнул, что результатов работы ждёт вся страна, сообщает RT.

