Собянин: Бассейны с подогревом появятся практически в каждом районе столицы

В ближайшее время в парках будет открыто ещё пять искусственных водоёмов такого плана. Уже в следующем году департамент жилищно-коммунального хозяйства планирует запустить ещё около десятка летних бассейнов.

Обращаясь к холодному периоду, Собянин напомнил о программе строительства катков с искусственным охлаждением льда на случай тёплой зимы. Такие объекты функционируют в каждом районе. В «Сокольники», «Лужниках», Парке Горького размещены большие катки, а на ВДНХ - один из самых крупных в мире.

