Собянин: Бассейны с подогревом появятся практически в каждом районе столицы
Мэр российской столицы Сергей Собянин анонсировал открытие летних бассейнов с подогревом практически в каждом районе города. Об этом мэр рассказал на своем личном сайте. Градоначальник пообещал сделать пляжный отдых частью жизни мегаполиса.
Бассейны будут располагаться в основном в парковых зонах. Собянин напомнил, что уже создана самая большая пляжная зона в Европе на «Острове мечты» – в Нагатинской пойме. Она рассчитана на три тысячи одномоментно отдыхающих. Там обустроено шесть больших бассейнов.
В ближайшее время в парках будет открыто ещё пять искусственных водоёмов такого плана. Уже в следующем году департамент жилищно-коммунального хозяйства планирует запустить ещё около десятка летних бассейнов.
Обращаясь к холодному периоду, Собянин напомнил о программе строительства катков с искусственным охлаждением льда на случай тёплой зимы. Такие объекты функционируют в каждом районе. В «Сокольники», «Лужниках», Парке Горького размещены большие катки, а на ВДНХ - один из самых крупных в мире.
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